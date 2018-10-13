Beşiktaş'ta otomobil kamyonların arasında sıkıştı

Barbaros Bulvarı'ndaki Palanga Caddesi'nden ana yola çıkmak isteyen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 EE 5775 plakalı otomobil, 34 ZE 6491 ve 34 AR 9329 plakalı kamyonların arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobildeki bir kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoldaki araçların kaldırılması için çalışma başlatırken Zincirlikuyu yönüne trafik oluştu.