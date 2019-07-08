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Beslediği kediler hayatını kurtardı

Bitişik evlerde yalnız yaşayan iki komşuyu kediler hayatta tuttu. Yaşlı kadın ve adamın evilernde çıkan yangında, kediler korkuyla ses çıkarınca iki kişinin feci şekilde ölmesini engelledi.

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Ankara’da bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde yalnız yaşadığı ve yangın sırasında uykuda olduğu öğrenilen 80 yaşındaki Burhan Nacaksız’ın, gecekondunun bahçesinde beslediği kedilerin ses yaparak uyandırması sonucu yangından kurtulduğu öğrenildi. Uyanır uyanmaz evden dışarı çıkan Nacaksız, bitişiğindeki gecekonduda oturan 79 yaşındaki komşusu Ayşe Ertürk’ü de uyandırarak dışarı çıkardı.      

GECEKONDULAR YANDI

Gecekonduların birbirine yakın olması, alevlerin kısa sürede büyümesine yol açarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınan yangının ardından iki gecekondu kullanılamaz hale geldi. Evleri yanan iki kişi yangından canını zor kurtarırken Ayşe teyze, evinin yanışını gözyaşları içerisinde izledi.  

 

Yaşadığı dehşet anlarını anlattı! ''7 aylık hamile eşim. Daha önce de birkaç kez kaybımız olmuştu...''

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