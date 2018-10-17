Beyaz Dilekçe’siyle ebediyete yürüdü

Türk edebiyatında ‘Dede Korkut’ ve ‘Beyaz Kartal’ olarak anılan 88 yaşındaki şair Bahaettin Karakoç, Kahramanmaraş’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası 5. Kitap ve Kültür Fuarı’na katılarak, önceki gün kitaplarını imzalayan Karakoç, evde rahatsızlanınca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Hastanenin kardiyoloji bölümüne tedavi altına alınan Karakoç, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Karakoç’un eğitimci oğlu Oğuz Karakoç, babasını kaybettiklerini ve herkesten dua beklediklerini belirtti. Türk şiirine ve halk müziğine ‘Mihriban’ gibi birçok önemli eserleri kazandıran Abdürrahim Karakoç’un da kardeşi olan Bahaettin Karakoç, bugün Kahramanmaraş Ulu Cami’de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

ŞİİRLERİYLE YAŞAYACAK

Edebiyat dünyasından dostları, şair Karakoç’un ailesine başsağlığı dileyip duygularını paylaştı…

Mehmet Nuri Yardım (Yazar): Şiir semamızın bir yıldızı daha kaydı. Türk şiirinin ‘Beyaz Kartal’ı, edebiyatımızın ‘aksakal’ı, Kahramanmaraş’ın medar-ı iftiharı, edebiyat dünyamızın ‘yüzakı’, büyüğümüz, şairimiz, gönül insanı Bahaettin Karakoç’a Allahtan rahmet diliyorum. Bahaettin ağabey şiirleriyle yaşayacak inşallah. Eserlerini okuyanlar her zaman onu rahmetle, şükranla, minnetle ve hayırla anacaklar.

Şakir Kurtulmuş (Şair): Genç yaşta yazmaya başladığı halk şiirleri ile edebiyat dünyamızda önemli bir yer bıraktı, daha sonraki yıllarda giderek modern şiir örnekleri verdi ve kendine has bir şiir ortaya koydu. Mutlak gerçeğe, mutlak güzele yönelmenin dile getirilişi ve kalbin dirilişi olarak gördü şiiri. Bahaettin Karakoç’a göre şiir, ‘kalbin zikir aracıdır, trajik bir iç yangınıdır, evrensel bir dua’ biçimidir. Bahaettin ağabey eserleriyle gençliğin önünde örnek olarak yaşamaya devam edecek.

Mustafa Aydoğan (Şair-Yazar): Bahaettin Karakoç’un Kahramanmaraş’ın şiir toprağına katkısı vardır. Modern şiire yüz vermemiş şairlerdendir. Duygu dünyasındaki berraklık ve mü’min duyarlık, şiirde gelenekten ne anlamamız gerektiğine ilişkin önemli bir örnektir.

‘BÜYÜK ABAY’A VEDA