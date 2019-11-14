'Delirten' hastalıktan kurtuldu, unutkanlık başladı

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Beyaz diş hayaliyle 32 dişinden olan kadının başı bu sefer unutkanlıkla belada

Antalya’da beyaz diş hayaliyle operasyona girip çenesindeki ağrıları yüzünden 32 dişini çektirmek zorunda kalan ve ‘delirten hastalık’ olarak bilinen 'trigeminal nevralji' teşhisiyle sinirleri kesilen Sunay Öztürk, yaklaşık 1.5 yıldır gördüğü tedavinin ardından kullandığı ilaçların kendisinde unutkanlık yapmaya başladığını söyledi. Öztürk, “Akrabalarımın adını, beni bu hale sokan dişçiyi dahi unuttum. Her şeyi unutuyorum ama çektiğim ağrıları unutamıyorum. Sersem gibi oldum” dedi.

  • İHA
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Antalya'da yaşayan Sunay Öztürk (41), yaklaşık 2 yıl önce önce dişlerini beyazlatmak istedi. 20 dişi kaplama için kesildi. Ancak bu sırada dayanılmaz ağrılar çekti. İlaçlara rağmen ağrıları dinmedi. Acıdan kurtulmak için 1.5 ayda 32 dişini birden çektirdi. Buna rağmen ağrıları kesilmedi. Öztürk, beyin ve sinir cerrahına gitti. 'Delirten hastalık' diye tabir edilen 'trigeminal nevralji' hastalığına yakalandığını öğrendi. Ameliyatla ağrı bulunan bölgelerdeki sinirleri kesildi. Ancak iyileşemeyen Öztürk'ün imdadına Sağlık Bakanlığı yetişti.
 
2 yıl aradan sonra aynanın karşısına geçip gülmüştü
 
Yaklaşık 1.5 yıl önce Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yatırılan Öztürk, tedaviye olumlu yanıt verdi. Ağrıları dinmeye başlayan Öztürk, 2 yıl aradan sonra gerçek dişleriyle olmasa da protez dişlerle tekrar aynanın karşısına geçti. Protez dişleri, sinirlerin kesildiği bölgedeki ağrılar yüzünden kullanamadığını belirten Sunay Öztürk,  buna karşın ağrılarında hafifleme olduğu ve tekrar ağzının eski görüntüsüne kavuştuğunu söyleyip ilk kez güldü.
 
"Akrabalarımın adını, beni bu hale sokan dişçiyi dahi unuttum"
 
Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi kontrolünde taburcu olan Öztürk, memleketi Denizli’ye gitti. Verilen yüksek dozdaki ağrı kesicileri kullanarak şiddetli ağrılarla baş etmeye çalışan Öztürk, ağrılarının hafiflese de, ilacın etkisinin gitmesiyle birlikte tekrar şiddetlendiğini dile getirdi. Kullandığı ilaçlar sonrası kendisinde aşırı unutkanlık başladığını ifade eden Öztürk, “Bu ilaçlara başladıktan sonra ne varsa unutmaya başladım. Bugün ilaç içtiğimi unutmuşum, üst üste iki kere içmişim. İçtiğim ilacı unutuyorum artık. Çarpı koymaya başladım. Eskiye dönük ne varsa unutuyorum. Kızıma ‘okuldan direk eve gel’ deyip, kapıyı kilitleyerek pazara gitmişim. Ona söylediklerimi de unutmuşum. Akrabalarımın adını, beni bu hale sokan dişçiyi dahi unuttum. Sersem gibi oldum. Her şeyi unutuyorum ama ağrıyı unutamıyorum” diye konuştu. 
 
Mevcuttaki verilen takma dişleri yemek yerken kullanamadığını dile getiren Öztürk, yemek yerken sıkıntı yaşadığını söyledi. 
 
Öztürk, bu durum sonrası Ankara’daki doktoruyla görüştüğünü ve bir hafta sonra tekrar Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi giderek kontrole gireceğini belirtti.

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