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Beyin ölümü gerçekleşen kadın 3 hastaya umut oldu

Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kadının, karaciğeri ve böbrekleri 3 hastaya umut oldu.

  • AA
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Elbistan ilçesinden 4 gün önce karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan A.K'nin (24) beyin ölümü gerçekleşti.

A.K'nin ailesi, hastanenin organ nakil koordinatörü ve dahiliye uzmanı Dr. Mehmet Ali Düzkale ile görüşerek, kızlarının organlarını bağışladı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Yüzbaşıoğlu ve Dr. Mehmet Ali Düzkale başkanlığındaki bir ekip tarafından 3 saat süren operasyonla alınan kadının karaciğeri ile böbrekleri, Adana'ya gönderildi.

Genç kadının diğer böbreği ise KSÜ Hastanesinde bir hastaya nakledilecek. 

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