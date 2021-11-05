Beyin ölümü gerçekleşen Türkmenistan uyruklu kişinin organları üç hastaya umut olacak

AA 5 Kasım 2021 Cuma 10:02 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 10:02

Lüleburgaz ilçesinde yüksekten düşme sonucu yaralanan Bahtıyar Kandymov (38), kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesinde durumunun ağırlaşması üzerine Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada Kandymov'un beyin ölümü gerçekleşti.



Kandymov organları, başka hastalara nakledilmesi için ailesi tarafından bağışlandı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle irtibata geçti.

Kandymov'un karaciğeri ile iki böbreği İstanbul Aydın Üniversitesi Medical Park Florya Hastanesinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Ümit Özçelik ve ekibi tarafından, hastanede yaklaşık 4 saat süren operasyonla alındı.

Özçelik, AA muhabirine, beyin ölümü gerçekleşen hastanın karaciğer ve böbreklerinin üç hastaya nakledileceğini söyledi. Organları alıcılara ivedilikle ulaştıracaklarını, Organ Bağışı Haftası'nda böyle önemli bir operasyonda bulunmaktan gurur duyduğunu ifade eden Özçelik, şöyle konuştu:

"Bugün bir karaciğer ve iki böbrek aldık ve bu organları alıcılarına ivedilikle ulaştırıp onları sağlıklarına kavuşturacağız. Bu vesile ile hem Kırklareli'nde oturan vatandaşlarımıza hem de Türkiye'deki vatandaşlarımıza organ bağışının önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Unutmayalım ki o organlara ihtiyacı olan kişiler bizler veya bizlerin yakınları olabilir. Lütfen herkes bunu düşünerek sağlığında organlarını bağışlasın, organ bağışına destek olup bu sayede organlarımız toprak olmasın, çürümesin, yeni insanlara hayat versin. Onları sağlığına kavuştursun."

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ise 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda böyle bir olaya tanıklık etmenin sevindirici olduğunu belirterek "Bir yandan da genç bir hastamızı kaybettiğimiz için hüzünlendik. Allah bağışçımızın mekanını cennet eylesin. Aileyi bu kararları için kutluyor, Allah'tan sabır diliyorum. Organların nakledileceği hastalarımıza da şifalar diliyorum." diye konuştu.