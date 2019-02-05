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Beykoz’da bıçaklı dehşet davasında karar verildi

Beykoz'da park yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisi Hüseyin Aktürk’ü defalarca bıçaklayarak yaralayan Mehmet Ali Sadıkoğlu, 'silahla kasten yaralama' suçundan 5 yıl 6 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

  • İHA
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Beykoz'da park yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisi Hüseyin Aktürk’ü bıçaklayarak yaralayan Mehmet Ali Sadıkoğlu’nun "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 9 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Beykoz 5’inci Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu ile avukatı katıldı.
 
“YÜZÜNDE SABİT İZ OLUŞTUĞU TESPİT EDİLDİ”
 
Hakim, Adli Tıp Kurumundan Hüseyin Aktürk'ün yüz bölgesinde tarif edilen lezyonların yüzünde sabit iz oluşturup oluşturmadığının tespitine ilişkin istenen raporun geldiğini belirtti. Raporda, Aktürk’ün yüzünde yaralama sonucunda sabit iz oluştuğunun tespit edildiği kaydedildi. Duruşmada söz alan sanık, “Pazar günü ağabeyimin ameliyatı var. Orada olmak istiyorum” diyerek beraatini istedi.
 
SANIK HAKKINDA 5 YIL 6 AY 15 GÜN HAPİS
 
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu’nu önce “kasten yaralama" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Eylemini silahla işleyen sanığın, bu eylemi sonucunda müştekinin yüzünde sabit ize neden olduğunu gerekçe göstererek bu cezayı 6 yıl 18 aya çıkardı. Mahkeme, cezada haksız tahrik indirimi uygulayarak, sanığı 5 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yurt dışına çıkış yasağının sürdürülmesine de hükmetti. Sanık hakkında “silahla tehdit” suçundan ise beraat kararı verildi.
 
İDDİANAMEDEN
 
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Hüseyin Aktürk ile Mehmet Ali Sadıkoğlu’nun park yüzünden tartışma çıktığı, Sadıkoğlu'nun simit tezgahında bulunan bıçağı alarak araç içerisinde bulunan Aktürk'ü bıçakladığı, tekme ve yumruk atarak darp ettiği anlatılmıştı. İddianamede, Aktürk'ün aracından inerek bir döviz bürosunda sığındığı, bir süre sonra Sadıkoğlu’nun da döviz bürosuna geldiği ve yerde yatan müştekinin kafasına elindeki bıçakla vurduğu belirtilmişti.
 
Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 3 yıl 6 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
 

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