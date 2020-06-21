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Yaşam

Beylikdüzü'nde devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı

BEYLİKDÜZÜ'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı.

DHA21 Haziran 2020 Pazar 23:26 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 23:26
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Kaza, akşam saatlerinde Beylikdüzü Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. 34 CLN 537 plakalı minibüs sürücüsü seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol ayrımındaki yön levhasına çarpıp savrulan minibüs devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla minibüsten çıkartılarak Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişi tedavi altına alındı. Kaza yapan minibüsten yola sızan yakıtın herhangi bir yangına sebebiyet vermemesi için belediye ekiplerince asfalta kum döküldü. Kaza nedeniyle bulvar üstünde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

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