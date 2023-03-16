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Yaşam

Beylikdüzü'nde facia: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda hızla seyreden araç, önce bariyere ardından tıra vurduktan sonra devrildi. Araçta bulunan 18 ve 19 yaşındaki 2 genç olay yerinde hayatını kaybederken. arka koltukta oturan diğer genç ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

IHA16 Mart 2023 Perşembe 15:33 - Güncelleme:
Beylikdüzü'nde facia: 2 ölü, 1 ağır yaralı
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Olay, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Ambarlı Liman Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda hızla seyreden Ediz Çelik (19) yönetimindeki 34 CYG 605 plakalı binek araç kontrolden çıkarak önce bariyere vurdu. Çelik yönetimindeki araç daha sonra ise yolda seyreden 34 EY 7379 plakalı tıra arkasından çarptı. Arka kısmı kopan araç, daha sonra devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ediz Çelik ve yan koltuğunda bulunan arkadaşı Mehmet Can Gezer'in (18) hayatını kaybettiğini belirledi. Kimlik bilgilerine henüz ulaşılamayan arka koltukta bulunan diğer genç ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede ameliyata alındığı öğrenildi. Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Çelik yönetimindeki aracın hızla gelerek tıra çarptığı ardından devrildiği görüldü.

"BİR ANDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİP DÖNDÜ"

Kazanın sesini duyduğunu ifade eden vatandaş yaşananları aktararak, "Burada ofiste oturuyorduk. Ses çıktı. Buradan hızla araç geçiyordu. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedip döndü. Biz makas attığına şahit olmadık ama çok hızlıydı" dedi.

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