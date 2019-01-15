Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı
Yapılan son uyarıların ardından kentin yüksek kesimlerinden Beylikdüzü’nde hafif kar yağışı başladı. Atıştırmaya başlayan karın soğukla birlikte ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.
- İHA
Yetkililer tarafından yapılan son uyarıların ardından İstanbul'un yüksek ilçelerinden Beylikdüzü ve çevresinde hafif kar yağışı başladı. Kar yağışının akşam saatlerine kadar etkisini artırması bekleniyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.