Beylikdüzü'nde yasak zamanında avlanan 350 kilogram istavrite el konuldu

DHA 24 Ağustos 2021 Salı 12:16 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 12:17

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İstihbarat Bürosu personeli, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar personeli ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Gürpınar Zabıta ekipleri, bugün Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetim yaptı. Denetimde yasak dönemde, boy yasaklarına aykırı olarak yakalanan 10 kasa ve 8 kutu, toplam 350 kilogram istavrite el konuldu. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında el konulan balıkların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verildi. Karar üzerine balıklar, sosyal yardım kurumuna bağışlandı.