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Beyoğlu'nda balkon çöktü, 5 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda üç katlı binanın balkonunun çökmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

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Piyalepaşa Mahallesi Kuzey Sokak'ta 3 katlı binanın balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökme sırasında balkonda oturan 3'ü çocuk 4 kişi, üçüncü kattan zemine düştü.

Çökmeyi gören mahalleli polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, balkondan yere düşen 4 kişiyi ve düşenlere yardım ederken yaralanan 1 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemleri alırken yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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