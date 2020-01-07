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Yaşam

Beyoğlu'nda devrilen ağaç tarihi çeşmeye zarar verdi

Beyoğlu'nda dün akşam üstüne ağaç düşen ve hasar gören 234 yıllık tarihi Koca Yusuf Paşa Çeşme-Sebili'ne itfaiye ekipleri yoğunluk nedeniyle bu sabah müdahale edebildi. Kökünün çürüdüğü görülen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırılırken devrilen ağaç kafe olarak kullanılan tarihi çeşmenin çatı kısmında hasar oluşturdu.

DHA07.01.2020  13:53 - Güncelleme: 07.01.2020  13:53
Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde bulunan ve 1786 yılında Koca Yusuf Paşa tarafından inşa ettirilen 234 yıllık tarihi Koca Yusuf Paşa Çeşme-Sebili'nin üstüne dün akşam ağaç devrildi. İki gündür İstanbul genelinde etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok yerde su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olaylar nedeniyle itfaiye ekipleri yoğun mesai yaptı. Bu nedenle tarihi çeşmenin üstüne düşen ağaca itfaiye ekipleri ancak bu sabah müdahale edebildi. Kökünün çürüdüğü görülen ve tarihi çeşmenin üstüne düşen ağaç itfaiye ekiplerince kaldırıldı. Vakıflardan kiralanan ve 62 yıldır kafe olarak kullanılan tarihi çeşmenin çatısında hasar oluştu.

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