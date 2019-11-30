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Beyoğlu'nda Masumiyet Müzesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Firuzağa Mahallesi Dalgıç Sokak'taki 4 katlı müzenin jeneratörün bulunduğu bodrum katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 
 
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 
 
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürdü.

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