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Yaşam

Beyoğlu'nda şaşırtan görüntü! Kılıçla gasp

İstanbul Beyoğlu'nda kılıçla gasp yapan şüpheli polisler tarafından yakalandı.

IHA18 Aralık 2020 Cuma 23:09 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 23:09
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Beyoğlu’nda kılıçla yolunu kestiği kişiyi elinden yaralayıp gasp eden şahıs polis tarafından yakalandı. Şüphelinin üstünden çıkan kılıca ve uyuşturucuya el konulurken, gasp ettiği para ise sahibine teslim edildi.

Olay, saat 14.45’te Beyoğlu İstiklal Mahallesi Derya Beyi Sokak üzerinde yaşandı. Sokakta yürüyen Hasan Ç’nin (20) önünü kılıçlı bir şahıs kesti. Şahsın elindeki kılıcı sallaması üzerine Hasan Ç. elinden yaralanırken, cebindeki 50 lirayı da alan şahıs kaçtı. Gencin ihbarı üzerine olay yerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Kılıçlı gaspçı kısa sürede yakalandı

Kısa sürede olay yerine gelen polis, yaralı genci yanlarına alarak sokakları didik didik aradı. Yapılan aramalar esnasında yaralı gencin, “Abi beni gasp eden bu” demesi üzerine polis, Çağrı E’yi gözaltına aldı. Şahsın yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu, kılıç ve 50 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken, 50 lira ise Hasan Ç’ye teslim edildi.

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