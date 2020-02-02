İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9856
  • EURO
    6,64
  • ALTIN
    304.875
  • BIST100
    119140
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı
Yaşam

Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı

Beyoğlu'nda seyir halindeki otomobilden yapılan silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

AA02.02.2020  09:04 - Güncelleme: 02.02.2020  09:04

Alınan bilgiye göre, Meşrutiyet Caddesi üzerinde seyir halindeki otomobilden silahla ateş edilmesi sonucu, bir eğlence kulübünün önünde bekleyen U.T ağır yaralandı. Saldırganlar daha sonra geldikleri araçla bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hayati tehlikesi olduğu öğrenilen U.T.'yi ilk müdahalesinin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerinde bir süre inceleme yapan polis ekipleri, otomobille kaçan 4 şüpheliyi silahla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar TSK'ya teslim edildi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kar namına hiçbir şey yok!
Kar namına hiçbir şey yok!

Kar namına hiçbir şey yok!

Vedat'tan sonra Luiz Gustavo
Vedat'tan sonra Luiz Gustavo

Vedat'tan sonra Luiz Gustavo

Korkulan oldu! Çin dışında ilk ölüm gerçekleşti
Korkulan oldu! Çin dışında ilk ölüm gerçekleşti

Korkulan oldu! Çin dışında ilk ölüm gerçekleşti

Kuzeyin Kralı atmaya devam ediyor
Kuzeyin Kralı atmaya devam ediyor

Kuzeyin Kralı atmaya devam ediyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.