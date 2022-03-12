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Yaşam

Bez çuvallarda 6 ayda hazırlanıyor, lezzetine doyum olmuyor

Çorum'da yaklaşık 6 ayda hazırlanan ve lezzetiyle öne çıkan Kargı tulum peyniri, Türkiye geneline pazarlanıyor. İdeal kıvamına kavuşan peynir, deriden yapılan paketlere aktarılıp internet aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanından talep eden tüketicilere gönderiliyor.

AA12 Mart 2022 Cumartesi 12:14 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 12:14
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Kargı ilçesinin 2 bin rakımlı yaylalarında otlayan hayvanların sütüyle hazırlanan tulum peyniri, bez çuvallara konularak serin bir yerde 6 ay bekletiliyor.

İdeal kıvamına kavuşan peynir, deriden yapılan paketlere aktarılıp internet aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanından talep eden tüketicilere gönderiliyor.

İlçede 25 yıldır bu yöntemle tulum peyniri üreten Düğen ailesi, bir yandan üretim kapasitesini artırırken, diğer yandan ulusal fuarlara katılarak ürünlerini tanıtıyor.

Kargı tulum peyniri üreticisi Mustafa Düğen, AA muhabirine, tulum peynirinin hiçbir katkı maddesi eklemeden tamamen organik yöntemle elde edildiğini söyledi.

Peyniri zahmetli bir sürecin ardından tüketiciye sunduklarını belirten Düğen, üretim süreciyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Kargı tulum peyniri üretimine, yaylalarda otlayan hayvanlarımızı sağarak başlıyoruz. Yaylalarımızdaki 500'e yakın endemik bitkiden beslenen hayvanlarımızın organik sütünü 30-35 derece aralığında ısıtıp, mayalama teknelerine alıyoruz. Burada 36 saate kadar bekletilen süt, teleme (tuzsuz yumuşak peynir) haline geliyor. Sonraki 5 saatte suyunun akmasını sağladığımız telemeyi bez torbalara koyup bir hafta baskıda bekleterek yaş peynir haline getiriyoruz."

Sütün istenen kıvamda yaş peynir haline gelmesinin 3 hafta sürebildiğini anlatan Döğen, "Bu sürecin akabinde büyük çuvallara aktarıp 6 ay bekletiyoruz. Ardından olgunlaşan ürünlerimizi karıştırma kazanlarına alıp peynirlerin ufalanmasını sağlayıp, deriyle buluşturuyoruz." dedi.

Döğen, peyniri saran tulumun koç ya da koyun derisinden olması gerektiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Kargı tulum peynirinin süt, şirden mayası ve tuzdan başka hiçbir katkı malzemesi yoktur. Buradaki endemik bitkilerin ve kuzeyden gelen sert rüzgarların peynirimizin aroma ve kokusunu farklılaştırdığı bilinir. Bu nedenle Kargı tulum peynirinin aroma ve kıvamını başka bölgelerde yakalamak mümkün değildir. Tulum peynirimizin ince dilimler halinde kesilip tüketilmesi, tadının en iyi şekilde alınabilmesi açısından tavsiye edilmektedir."

  • Kargı tulum peyniri
  • Çorum
  • geleneksel yöntem

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