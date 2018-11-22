Bigadiç'te 10 bin paket kaçak sigara yakalandı
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma bir evde 10 bin paket kaçak sigara yakaladı.
- AA
Bigadiç'in 4 Eylül mahallesinde İ.S.'nin toptan kaçak sigara sattığı bilgi üzerine Cumhuriyet Savcılığında alınan arama kararı ile İ.S.'nin evinde yapılan aramada 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, ele geçirilen kaçak sigaralar muhafaza altına alındı.
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