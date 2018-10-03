Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Bilecik'te 16 kiloluk dev sazan yakalandı

Bilecik'te sportif amaçla avlanan balıkçılar, 16 kilogramlık dev aynalı sazan yakaladı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Bilecik merkeze 5 kilometre uzaklıktaki Pelitözü Gölpark'ta sportif amaçla balıkçılık yapan Şükrü Soydemir, Hasan Vatansaver, Kerim Çelikbilek ve Tamer Sargıl gölette 16 kiloluk dev sazan balığı yakaladı. Sadece sportif amaçla balıkçılık yapılan ve balık yakalandığı takdirde salınması zorunlu olan Pelitözü Gölpark'ta tutulan balığı gölete Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can saldı. Göletteki balıkçılara "Rastgele" dediğini söyleyen Başkan Can, "İlimiz Pelitözü Gölpark’ta sportif balıkçılık yapan vatandaşlarımıza rastgele dedik. Yakala bırak yöntemiyle tuttukları 15 kiloluk sazan balığı ile fotoğraf çektirerek, tekrar gölete saldık. Balıkçı kardeşlerimizin çaylarını içtik, hasbıhal ettik. Keyifli ve eğlenceli saatler diliyorum" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakırköy´de aracı yayaların üzerine süren sürücü yakalandı

Bakırköy´de aracı yayaların üzerine süren sürücü yakalandı

Yumurtaların üzerindeki kodlara dikkat!

Yumurtaların üzerindeki kodlara dikkat!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA