Bilecik'te arının soktuğu kişi hayatını kaybetti
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde arının soktuğu kişi hayatını kaybetti.
- AA
İbrahim Küçük (62), evinin bahçesinde otururken yüzünde acı hissetmesinin ardından fenalaştı.
Arı soktuğu anlaşılan Küçük, daha sonra Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yolda komaya girdiği belirtilen Küçük, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İbrahim Küçük'ün arı sokmalarına karşı alerjisi olduğu öğrenildi.
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