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Yaşam

Bilecik'te fırında yangın

Bilecik'te hizmete başlayacak olan fırında yangın çıktı.

AA19 Aralık 2020 Cumartesi 23:15 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 23:15
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Bilecik'te yarın açılışı yapılacak olan ekmek fırınında hazırlık yapıldığı sırada yangın çıktı.

Merkeze bağlı Yeniköy'de Mustafa Y'ye ait olan ve yarın hizmete açılacak olan ekmek fırınında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Bilecik İtfaiyesi ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken alevler fırının üst katında bulunan eve sıçradı.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle ekmek fırını kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, cami hoparlöründen fırının yarından itibaren hizmet vereceği duyurusu yapıldı.

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