Bilecik'te izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Gölpazarı ilçesine bağlı Arıcaklar köyü yakınlarında kaçak kazı yapan H.Ç., Y.M., A.Ş., T.K. ve C.Ö.'yü suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte 1 dedektör ile 12 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.