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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 2'si çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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 Edinilen bilgiye göre, Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alınan bir ihbar üzerine E.S.,O.C.G., ve S.A. isimli şüphelileri takibe aldı. Ekiplerin ilçe merkezinde durdurdukları araçta E.S., O.C.G. ve S.A isimli şüphelileri gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada, bir miktar bonzai maddesi ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.S. ve O.C.G. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevine gönderilirken, S.A. isimli şahıs serbest bırakıldı.

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