Elazığ'da bilet bulamayan yolcular, trenin önünü kesti Elazığ'dan Adana'ya gidecek tren için bilet bulamayan bir grup, demir yoluna inip, trenin önünü kesti. Polisin görüştüğü grup, bir süre sonra perona çıkarak eylemi sona erdirdi. Tren, seferine gecikmeli devam etti.