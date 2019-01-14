Bilimsel ‘Kökler’

İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına Küçükçekmece’de “Kökler” sergisi düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ilan edilen “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” etkinlikleri kapsamında açılan sergi, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde meraklılarıyla buluştu.

Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi’nde eğitim alan öğrencilerin replika çalışmalarından oluşan sergiye Fuat Sezgin’in kurduğu İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ndeki eserler kaynaklık etti.

3D YAZICILARLA REPLİKA YAPILDI

Öğrenciler, 3D yazıcılarla tıbbi aletlerden pusulalara yaklaşık 70 farklı cihaz yaparak müzedeki eserlerin bir kısmını böylelikle sergiye taşıdılar. Serginin ikinci kısmında ise Fuat Sezgin’in biyografisinden yola çıkarak hazırlanan belgesel bölüm yer alıyor. Burada Sezgin’in hayatına dair bazı notlar ve önemli bazı sözlerle fotoğraflarına yer veriliyor. “Kökler” sergisi 15 Şubat’a kadar izlenebilecek.