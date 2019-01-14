İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4902
  • 6,2931
  • 226.264
  • 91.687
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Bilimsel ‘Kökler’

‘2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı’ etkinlikleri kapsamında açılan ‘Kökler’ sergisi 15 Şubat’a kadar izlenebilecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına Küçükçekmece’de “Kökler” sergisi düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ilan edilen “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” etkinlikleri kapsamında açılan sergi, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde meraklılarıyla buluştu.      

Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi’nde eğitim alan öğrencilerin replika çalışmalarından oluşan sergiye Fuat Sezgin’in kurduğu İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ndeki eserler kaynaklık etti. 

3D YAZICILARLA REPLİKA YAPILDI

Öğrenciler, 3D yazıcılarla tıbbi aletlerden pusulalara yaklaşık 70 farklı cihaz yaparak müzedeki eserlerin bir kısmını böylelikle sergiye taşıdılar. Serginin ikinci kısmında ise Fuat Sezgin’in biyografisinden yola çıkarak hazırlanan belgesel bölüm yer alıyor. Burada Sezgin’in hayatına dair bazı notlar ve önemli bazı sözlerle fotoğraflarına yer veriliyor. “Kökler” sergisi 15 Şubat’a kadar izlenebilecek.      

Fahrettin Altay´ın doğum yıldönümü - Tarihte bugün 12 Ocak 1880

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Rauf Denktaş paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan Rauf Denktaş paylaşımı

Mehmetçik teröristlere geçit vermiyor

Mehmetçik teröristlere geçit vermiyor

200 araçlık ABD konvoyu böyle görüntülendi

200 araçlık ABD konvoyu böyle görüntülendi

'Yüzyılın Anlaşması henüz masaya gelmedi'

'Yüzyılın Anlaşması henüz masaya gelmedi'

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nda korkutan patlama

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nda korkutan patlama

TSK'dan İdlib sınırında gövde gösterisi

TSK'dan İdlib sınırında gövde gösterisi

İran Genelkurmay Başkanı'ndan bomba iddia

İran Genelkurmay Başkanı'ndan bomba iddia

Rusya'dan Ukrayna'nın Türk iHA'sı almasına ilk yorum

Rusya'dan Ukrayna'nın Türk iHA'sı almasına ilk yorum
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA