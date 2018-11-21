Bilişimde kızlara yol açan öğretmene ödül

Bilişim teknolojileri öğretmeni Selçuk Yusuf Arslan, kız öğrencilerin teknoloji kullanımının geliştirilmesini sağlayan ve öğrencilerin bu alandaki yeteneklerini ortaya çıkaran projeleriyle ulusal ve uluslararası yarışmalardan defalarca ödülle döndü. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenecek 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, mesleğinde katma değer üreten öğretmenler bugünden itibaren Ankara’da ağırlanacak. Bu kapsamda 81 ilden ‘eğitimde fark yaratan’ öğretmenler belirlendi.

5 YILDA BÜYÜK BAŞARI

Bu öğretmenler arasında, kız öğrencilerin teknoloji kullanımının geliştirilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar başta olmak üzere öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmak için birçok projeyi hayata geçiren Ankara Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Selçuk Yusuf Arslan da bulunuyor. Arslan ve öğrencileri, farklı alanlarda yaptıkları projelerle son 5 yılda 8 uluslararası, 24 ulusal ve 7 bölgesel ödül kazandı. Bu başarılar ile okul ve öğrencilere yaklaşık 100 bin lira katkı sağlandı. Arslan, araştırmaların kız öğrencilerin teknolojiyle ilgili meslekleri seçmede sorunlar yaşadığını gösterdiğini belirterek bu konuda bir çözüm üretmek adına okul, sanayi ve üniversite iş birliği ile çeşitli projeleri hayata geçirdiğini anlattı.