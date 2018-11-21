Bilişimde kızlara yol açan öğretmene ödül
Kız öğrencilerin teknolojideki yeteneklerini ortaya çıkarmak için projeler geliştiren Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Selçuk Yusuf Arslan ‘Küresel Öğretmen Ödülü’ne layık görüldü.
Bilişim teknolojileri öğretmeni Selçuk Yusuf Arslan, kız öğrencilerin teknoloji kullanımının geliştirilmesini sağlayan ve öğrencilerin bu alandaki yeteneklerini ortaya çıkaran projeleriyle ulusal ve uluslararası yarışmalardan defalarca ödülle döndü. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenecek 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, mesleğinde katma değer üreten öğretmenler bugünden itibaren Ankara’da ağırlanacak. Bu kapsamda 81 ilden ‘eğitimde fark yaratan’ öğretmenler belirlendi.
5 YILDA BÜYÜK BAŞARI
Bu öğretmenler arasında, kız öğrencilerin teknoloji kullanımının geliştirilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar başta olmak üzere öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmak için birçok projeyi hayata geçiren Ankara Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Selçuk Yusuf Arslan da bulunuyor. Arslan ve öğrencileri, farklı alanlarda yaptıkları projelerle son 5 yılda 8 uluslararası, 24 ulusal ve 7 bölgesel ödül kazandı. Bu başarılar ile okul ve öğrencilere yaklaşık 100 bin lira katkı sağlandı. Arslan, araştırmaların kız öğrencilerin teknolojiyle ilgili meslekleri seçmede sorunlar yaşadığını gösterdiğini belirterek bu konuda bir çözüm üretmek adına okul, sanayi ve üniversite iş birliği ile çeşitli projeleri hayata geçirdiğini anlattı.
AB 900 BİN KADIN BİLİŞİMCİ ARAYACAK
Avrupa Birliği’nde 2020’de 900 bin kadın bilişimciye ihtiyaç duyulacağını aktaran Arslan, “Okulumda, Teknolojiyle Buluşan Kızlar’ isimli bir proje yürüttüm. BTK, Microsoft, Hacettepe Üniversitesi gibi kurumların da desteğiyle okula teknolojiyi entegre etmeye çalıştık. İstanbul Üniversitesinin Future Learning yarışmasında ikincilik ödülü aldık.” dedi. Arslan, geçen aylarda Hindistan’da “Küresel Öğretmen Ödülü”ne layık görüldüğünü bildirerek Hindistanlı öğretmenler dışında bu ödülü alan 12 kişiden biri olduğuna işaret etti.
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