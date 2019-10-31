19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7167
  • 6,3913
  • 275.841
  • 99061.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

BİM 1 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu haberimizde! 1 Kasım BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

BİM 1 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu haberimizde yer alıyor. 1 Kasım BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Her hafta müşterilerine uygun fiyat avantajı ile birbirinden güzel ürünler getiren BİM'de aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. Salı ve Cuma günleri yenilenen aktüel ürünler kataloğunda yine birbirinden güzel aktüel ürünler yer alacak. BİM'e bu hafta; Kiwi KTM 2907 Çay Makinesi 99 TL'den, Seramik Çerez Seti 7 Parça 22,50 TL'den, Ahşap Standlı Kapaklı Seramik Fırın Tenceresi 49,90 TL'den ve CChef's Çelik Omlet Set 3'lü 75 TL'den satılacak. 1 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğuna gelin birlikte göz atalım...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

1 Kasım BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. BİM 1 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu haberimizde yer alıyor. BİM müşterileri aktüel ürünlere yoğun ilgi gösteriyorlar. Birbirinden kaliteli ve uygun fiyatla raflardaki yerini alan aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. Salı ve Cuma günleri yenilenen aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu. BİM aktüel ürünler kataloğunda;  Huawei Y5 Cep Telefonu 899 TL'den, Kiwi KTM 2907 Çay Makinesi 99 TL'den satılacak. 

1 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR? 

BİM'e bu hafta; Kiwi KTM 2907 Çay Makinesi 99 TL'den, Seramik Çerez Seti 7 Parça 22,50 TL'den, Ahşap Standlı Kapaklı Seramik Fırın Tenceresi 49,90 TL'den ve CChef's Çelik Omlet Set 3'lü 75 TL'den satılacak. 

BİM 1 KASIM 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

 

Pentagon paylaştı! İşte operasyon anı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi

Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Afrin'de terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Afrin'de terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

İzmir’de iş insanlarına FETÖ operasyonu

İzmir’de iş insanlarına FETÖ operasyonu

2,5 milyonluk vurgun! 24 daireyi 50'den fazla kişiye satıp kaçtı

2,5 milyonluk vurgun! 24 daireyi 50'den fazla kişiye satıp kaçtı

45 yıldır yaptığı tatlıdan günde 2 bin tane satıyor

45 yıldır yaptığı tatlıdan günde 2 bin tane satıyor

İş vaadiyle dolandırıldılar!

İş vaadiyle dolandırıldılar!

Ziyaretçilerin ilgi odağı! Her mevsim büyülüyor...

Ziyaretçilerin ilgi odağı! Her mevsim büyülüyor...
 

POPÜLER HABERLER

´´Tüm dünyaya sesleniyorum!´´ dedi, ABD´ye sert tepki gösterdi: Atılan adımı tanımıyoruz

´´Tüm dünyaya sesleniyorum!´´ dedi, ABD´ye sert tepki gösterdi: Atılan adımı tanımıyoruz

Yeni Game of Thrones dizisinin adı açıklandı

Yeni Game of Thrones dizisinin adı açıklandı

Çölyak hastası oğlu için üretti! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Çölyak hastası oğlu için üretti! Şimdi siparişlere yetişemiyor

25 yıl sığınakta gizlenmiş... Yakalandı

25 yıl sığınakta gizlenmiş... Yakalandı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA