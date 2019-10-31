BİM 1 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu haberimizde! 1 Kasım BİM aktüel ürünler listesinde neler var?
BİM 1 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu haberimizde yer alıyor. 1 Kasım BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Her hafta müşterilerine uygun fiyat avantajı ile birbirinden güzel ürünler getiren BİM'de aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. Salı ve Cuma günleri yenilenen aktüel ürünler kataloğunda yine birbirinden güzel aktüel ürünler yer alacak. BİM'e bu hafta; Kiwi KTM 2907 Çay Makinesi 99 TL'den, Seramik Çerez Seti 7 Parça 22,50 TL'den, Ahşap Standlı Kapaklı Seramik Fırın Tenceresi 49,90 TL'den ve CChef's Çelik Omlet Set 3'lü 75 TL'den satılacak. 1 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğuna gelin birlikte göz atalım...
1 Kasım BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. BİM 1 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu haberimizde yer alıyor. BİM müşterileri aktüel ürünlere yoğun ilgi gösteriyorlar. Birbirinden kaliteli ve uygun fiyatla raflardaki yerini alan aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. Salı ve Cuma günleri yenilenen aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu. BİM aktüel ürünler kataloğunda; Huawei Y5 Cep Telefonu 899 TL'den, Kiwi KTM 2907 Çay Makinesi 99 TL'den satılacak.
1 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?
BİM'e bu hafta; Kiwi KTM 2907 Çay Makinesi 99 TL'den, Seramik Çerez Seti 7 Parça 22,50 TL'den, Ahşap Standlı Kapaklı Seramik Fırın Tenceresi 49,90 TL'den ve CChef's Çelik Omlet Set 3'lü 75 TL'den satılacak.
BİM 1 KASIM 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.