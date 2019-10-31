BİM 1 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu haberimizde! 1 Kasım BİM aktüel ürünler listesinde neler var? BİM 1 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu haberimizde yer alıyor. 1 Kasım BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Her hafta müşterilerine uygun fiyat avantajı ile birbirinden güzel ürünler getiren BİM'de aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. Salı ve Cuma günleri yenilenen aktüel ürünler kataloğunda yine birbirinden güzel aktüel ürünler yer alacak. BİM'e bu hafta; Kiwi KTM 2907 Çay Makinesi 99 TL'den, Seramik Çerez Seti 7 Parça 22,50 TL'den, Ahşap Standlı Kapaklı Seramik Fırın Tenceresi 49,90 TL'den ve CChef's Çelik Omlet Set 3'lü 75 TL'den satılacak. 1 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğuna gelin birlikte göz atalım...