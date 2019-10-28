19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7166
  • 6,3418
  • 274.905
  • 99838.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

BİM 1 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusu tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyordu. BİM 1 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında. Her hafta müşterilerine uygun fiyat avantajı ile birbirinden güzel ürünler getiren BİM'de aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. Salı ve Cuma günleri yenilenen aktüel ürünler kataloğunda Huawei Y5 Cep Telefonu 899 TL'den satışa sunulacak. BİM 1 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğunda; Kiwi KTM 2907 Çay Makinesi 99 TL'den, Seramik Çerez Seti 7 Parça 22,50 TL'den, Ahşap Standlı Kapaklı Seramik Fırın Tenceresi 49,90 TL'den ve CChef's Çelik Omlet Set 3'lü 75 TL'den yer alıyor. 1 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğuna gelin birlikte göz atalım..

  • 11
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BİM 1 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusu yanıt buldu. BİM müşterileri aktüel ürünlere yoğun ilgi gösteriyorlar. Birbirinden kaliteli ve uygun fiyatla raflardaki yerini alan aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. Salı ve Cuma günleri yenilenen aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu. BİM aktüel ürünler kataloğunda;  Huawei Y5 Cep Telefonu 899 TL'den, Kiwi KTM 2907 Çay Makinesi 99 TL'den,  Seramik Çerez Seti 7 Parça 22,50 TL'den,  Ahşap Standlı Kapaklı Seramik Fırın Tenceresi 49,90 TL'den ve CChef's Çelik Omlet Set 3'lü 75 TL'den yer alıyor. 
 
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR? 
BİM aktüel ürünler kataloğunda;  Huawei Y5 Cep Telefonu 899 TL'den, Kiwi KTM 2907 Çay Makinesi 99 TL'den,  Seramik Çerez Seti 7 Parça 22,50 TL'den,  Ahşap Standlı Kapaklı Seramik Fırın Tenceresi 49,90 TL'den ve CChef's Çelik Omlet Set 3'lü 75 TL'den yer alıyor. 
 
BİM 1 KASIM 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 
 

Abdullah Avcı´nın maç sonu konuşması paylaşım rekorları kırıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Gri listeye bir çizik daha!

Gri listeye bir çizik daha!

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Karlı trafik kazasında hayatını kaybetti

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Karlı trafik kazasında hayatını kaybetti

Zatürre nedeniyle geldiği hastanede gerçeği öğrendi!

Zatürre nedeniyle geldiği hastanede gerçeği öğrendi!

Mutfak duvarında asılıyken bulundu, rekor fiyata satıldı

Mutfak duvarında asılıyken bulundu, rekor fiyata satıldı

Kan donduran iddia: Kedilerin ayaklarını keserek öldürdüler

Kan donduran iddia: Kedilerin ayaklarını keserek öldürdüler

İstanbul'da okulda tepki çeken görüntü: Bakanlık soruşturma başlattı

İstanbul'da okulda tepki çeken görüntü: Bakanlık soruşturma başlattı

Ülke seferber oldu! Kuyuya düştü, 2 gündür kurtarılmayı bekliyor

Ülke seferber oldu! Kuyuya düştü, 2 gündür kurtarılmayı bekliyor

Feci olay, sürücü sinir krizi geçirdi: Allah'ım ben ne yaptım?

Feci olay, sürücü sinir krizi geçirdi: Allah'ım ben ne yaptım?
 

POPÜLER HABERLER

Antalya´da korku dolu anlar! İlk kez böyle bir şey görüyorum'

Antalya´da korku dolu anlar! İlk kez böyle bir şey görüyorum'

Bu festival bildiğiniz gibi değil! Ölüler Günü...

Bu festival bildiğiniz gibi değil! Ölüler Günü...

Mucize insanlar! Kıl payı...

Mucize insanlar! Kıl payı...

CHP'li belediyeden vatandaşlara eziyet: 1990'lara geri döndük

CHP'li belediyeden vatandaşlara eziyet: 1990'lara geri döndük

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA