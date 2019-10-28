BİM 1 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesinde neler var?
BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusu tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyordu. BİM 1 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında. Her hafta müşterilerine uygun fiyat avantajı ile birbirinden güzel ürünler getiren BİM'de aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. Salı ve Cuma günleri yenilenen aktüel ürünler kataloğunda Huawei Y5 Cep Telefonu 899 TL'den satışa sunulacak. BİM 1 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğunda; Kiwi KTM 2907 Çay Makinesi 99 TL'den, Seramik Çerez Seti 7 Parça 22,50 TL'den, Ahşap Standlı Kapaklı Seramik Fırın Tenceresi 49,90 TL'den ve CChef's Çelik Omlet Set 3'lü 75 TL'den yer alıyor. 1 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğuna gelin birlikte göz atalım..
BİM 1 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusu yanıt buldu. BİM müşterileri aktüel ürünlere yoğun ilgi gösteriyorlar. Birbirinden kaliteli ve uygun fiyatla raflardaki yerini alan aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. Salı ve Cuma günleri yenilenen aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu. BİM aktüel ürünler kataloğunda; Huawei Y5 Cep Telefonu 899 TL'den, Kiwi KTM 2907 Çay Makinesi 99 TL'den, Seramik Çerez Seti 7 Parça 22,50 TL'den, Ahşap Standlı Kapaklı Seramik Fırın Tenceresi 49,90 TL'den ve CChef's Çelik Omlet Set 3'lü 75 TL'den yer alıyor.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?
BİM aktüel ürünler kataloğunda; Huawei Y5 Cep Telefonu 899 TL'den, Kiwi KTM 2907 Çay Makinesi 99 TL'den, Seramik Çerez Seti 7 Parça 22,50 TL'den, Ahşap Standlı Kapaklı Seramik Fırın Tenceresi 49,90 TL'den ve CChef's Çelik Omlet Set 3'lü 75 TL'den yer alıyor.
BİM 1 KASIM 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!
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