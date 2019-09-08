BİM 10 Eylül aktüel ürünler listesinde neler var? BİM aktüel ürünler kataloğu sizlerle! BİM 10 Eylül aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu sizlerle. Salı ve cuma günleri raflardaki yerini alan aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Uygun fiyat avantajı ile müşterilerine cazip fırsat sunan BİM'in aktüel ürünleri hızlıca tükeniyor. Bu hafta BİM'e; Dipliner Golden Rose 11,90 TL'den, Maskara Full Volume Intense Golden Rose 11,90 TL'den, Mat Likit Ruj Golden Rose 9,95 TL'den ve Ağız Bakım Suyu Listerine 9,95 TL'den satışa sunulacak. BİM 10 Eylül aktüel ürünler kataloğuna gelin birlikte göz atalım...