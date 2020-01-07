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Yaşam

BİM 10 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında! 10 Ocak BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

BİM 10 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında. 10 Ocak BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünler uygun fiyat avantajı ile cazip fırsatlar sunuyor. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. BİM'de bu hafta; MEIZU Note 8 64 GB Cep Telefonu 1,149 TL'den, Kumtel Cam Davlumbaz 249 TL'den ve Kumtel Cam Set Üstü Ocak 299 TL'den satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım..

07.01.2020  10:34 - Güncelleme: 07.01.2020  10:34

10 Ocak BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. BİM 10 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünler uygun fiyat avantajı ile cazip fırsatlar sunuyor. BİM'de bu hafta; Kumtel Mini Isıtıcı 45 TL'den, Kumtel Çift Taraflı Büyük Isıtıcı 99 TL'den, Tefal Buharlı Ütü 189 TL'den ve Elektrikli Sıcak Su Torbası 49,90 TL'den satışa sunulacak.

10 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

BİM'de bu hafta; MEIZU Note 8 64 GB Cep Telefonu 1,149 TL'den, Kumtel Cam Davlumbaz 249 TL'den ve Kumtel Cam Set Üstü Ocak 299 TL'den satışa sunulacak.

BİM 10 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 



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