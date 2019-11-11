BİM 15 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM 15 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM'e bu hafta neler gelecek? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. BİM'e bu hafta; Tefal Buharlı Ütü 189,00 TL'den, Keysmart Çay Makinesi 129,00 TL'den, Kiwi Narenciye Sıkacağı 39,90 TL'den, Chef's Petek Doku Tava Seti 2’li 34,90 TL'den ve Paşabahçe Kristalin Şekerlik 12,50 TL'den satışa sunulacak. BİM 15 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğuna haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.