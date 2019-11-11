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BİM 15 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM'e bu hafta neler gelecek?

BİM 15 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM'e bu hafta neler gelecek? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. BİM'e bu hafta; Tefal Buharlı Ütü 189,00 TL'den, Keysmart Çay Makinesi 129,00 TL'den, Kiwi Narenciye Sıkacağı 39,90 TL'den, Chef's Petek Doku Tava Seti 2’li 34,90 TL'den ve Paşabahçe Kristalin Şekerlik 12,50 TL'den satışa sunulacak. BİM 15 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğuna haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

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BİM 15 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. BİM'e bu hafta neler gelecek? merak ediliyor. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Müşterilerine uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünler sunan BİM'e bu hafta; Tefal Buharlı Ütü 189,00 TL'den, Keysmart Çay Makinesi 129,00 TL'den, Kiwi Narenciye Sıkacağı 39,90 TL'den, Chef's Petek Doku Tava Seti 2’li 34,90 TL'den ve Paşabahçe Kristalin Şekerlik 12,50 TL'den satışa sunulacak. BİM 15 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğuna birlikte göz atalım... 
 
BİM'E BU HAFTA NELER GELECEK? 
BİM'e bu hafta; Tefal Buharlı Ütü 189,00 TL'den, Keysmart Çay Makinesi 129,00 TL'den, Kiwi Narenciye Sıkacağı 39,90 TL'den, Chef's Petek Doku Tava Seti 2’li 34,90 TL'den ve Paşabahçe Kristalin Şekerlik 12,50 TL'den satışa sunulacak. 
 
BİM 15 KASIM 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR? 

Atatürk´ün daha önce yayınlanmamış görüntüleri ortaya çıktı

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