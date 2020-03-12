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  • BİM market haftanın fırsatları neler? BİM 17 Mart 2020 indirimli aktüel ürünler kataloğu yayında!
Yaşam

BİM market haftanın fırsatları neler? BİM 17 Mart 2020 indirimli aktüel ürünler kataloğu yayında!

BİM marketin aktüel ürünleri tüm müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Heyecanla ve merakla beklenen BİM indirimli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Tüketicilerine bir çok cazip fiyat imkanı sunan BİM'de aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. Salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. BİM markette bu hafta yine birbirinden kaliteli ürünler raflardaki yerini alacak. BİM'de bu hafta; Taşınabilir Şarj Aleti Duracell 6700 mAh 99,90 TL'den, Duracell 2'li Pil 2032 9,95 TL'den, Duracell 9V pil 9,95 TL'den ve Karakterli Masaj Aleti 8,95 TL'den satışa sunulacak.

12 Mart 2020 Perşembe  15:23 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 15:23
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BİM markette haftanın fırsatları neler yoğun bir şekilde merak ediliyor. Tüm BİM market müşterileri heyecanla aktüel ürünlerin raflardaki yerini almasını bekliyorlar. Tüketicilerine bir çok cazip fiyat imkanı sunan BİM'de aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. BİM'de bu hafta yine birbirinden avantajlı ürünler raflardaki yerini alacak. 17 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler şöyle; Taşınabilir Şarj Aleti Duracell 6700 mAh 99,90 TL'den, Toparlayıcı Korse Kadın 12,90 TL'den, Boxer Kadın 5,95 TL'den ve 3’lü Spor Çizgili Çorap Erkek-Kadın 8,95 TL'den satışa sunulacak.

BİM MARKETTE HAFTANIN FIRSATLARI NELER?

BİM'de bu hafta yine birbirinden kaliteli ve indirimli ürünler raflardaki yerini alacak. BİM'de bu hafta; Taşınabilir Şarj Aleti Duracell 6700 mAh 99,90 TL'den, Duracell 2’li Pil 2032 9,95 TL'den, Duracell 9V pil 9,95 TL'den ve Karakterli Masaj Aleti 8,95 TL'den satışa sunulacak.

AKTÜEL ÜRÜNLERİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

BİM'de bu hafta yine birbirinden kaliteli ve indirimli ürünler raflardaki yerini alacak. 

BİM'de bu hafta; Taşınabilir Şarj Aleti Duracell 6700 mAh 99,90 TL'den, Duracell 2’li Pil 2032 9,95 TL'den, Duracell 9V pil 9,95 TL'den ve Karakterli Masaj Aleti 8,95 TL'den raflardaki yerini alacak. 

Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi

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