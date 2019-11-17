22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.886
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

BİM 19 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

BİM 19 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Müşterilerine uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünler sunan BİM'e bu hafta yine birbirinden güzel ürünler gelecek. Salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. BİM'de bu hafta; Erkek Boxer 2'li 12,90 TL'den, Kadın Yüksek Bel Bato Slip 3'lü 9,95 TL'den, Kadın Slip 5'li 14,90 TL'den, Kadın - Erkek Konfor Çorap 5,95 TL'den, Genç Kız Kaplı Penye Sütyen 12,90 TL'den, Kadın - Erkek Havlu Taban Patik Çorap 2'li 5,95 TL'den ve Kız - Erkek Çocuk Slip 5'li 12,90 TL'den satışa sunulacak. BİM 19 Kasım aktüel ürünler kataloğu sizlerle..

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. BİM 19 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Müşterilerine uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünler sunan BİM'e bu hafta yine birbirinden güzel ürünler gelecek. Salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. BİM'de bu hafta; Erkek Boxer 2'li 12,90 TL'den, Kadın Yüksek Bel Bato Slip 3'lü 9,95 TL'den, Kadın Slip 5'li 14,90 TL'den, Kadın - Erkek Konfor Çorap 5,95 TL'den, Genç Kız Kaplı Penye Sütyen 12,90 TL'den, Kadın - Erkek Havlu Taban Patik Çorap 2'li 5,95 TL'den ve Kız - Erkek Çocuk Slip 5'li 12,90 TL'den satışa çıkarılacak. BİM 19 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğuna haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR? 
BİM'de bu hafta; Erkek Boxer 2'li 12,90 TL'den, Kadın Yüksek Bel Bato Slip 3'lü 9,95 TL'den, Kadın Slip 5'li 14,90 TL'den, Kadın - Erkek Konfor Çorap 5,95 TL'den, Genç Kız Kaplı Penye Sütyen 12,90 TL'den, Kadın - Erkek Havlu Taban Patik Çorap 2'li 5,95 TL'den ve Kız - Erkek Çocuk Slip 5'li 12,90 TL'den satışa çıkarılacak. 
 
BİM 19 KASIM SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! 

 

İlk kez görüntülendi: İşte Türkiye´nin yapay zekalı İHA´ları

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bolivya bilanço artıyor: 18'e yükseldi

Bolivya bilanço artıyor: 18'e yükseldi

Siyanürle ölümler  intihar değil ‘cinayet’

Siyanürle ölümler  intihar değil ‘cinayet’

Beton duvarlar tuvalleri oldu

Beton duvarlar tuvalleri oldu

Ezo Sunal müjdeyi verdi! 'Kemal Sunal' belgeseli geliyor

Ezo Sunal müjdeyi verdi! 'Kemal Sunal' belgeseli geliyor

21 yaşında 'genç girişimci kredisi' aldı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

21 yaşında 'genç girişimci kredisi' aldı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Balonlar Türkiye’ye yayılıyor! Kayseri semaları da renklendi

Balonlar Türkiye’ye yayılıyor! Kayseri semaları da renklendi

Şanlıurfa'da terk edildi, Osmaniye'de sahiplendirildi

Şanlıurfa'da terk edildi, Osmaniye'de sahiplendirildi

Takla atan araç direğe çarpıp dik durdu 

Takla atan araç direğe çarpıp dik durdu 
 

POPÜLER HABERLER

HDP´li vekil polis kalkanına kafa attı! Sonra bayıldı...

HDP´li vekil polis kalkanına kafa attı! Sonra bayıldı...

Dünyanın en sağlıklı şehirleri belli oldu... Türkiye'den 5 yer!

Dünyanın en sağlıklı şehirleri belli oldu... Türkiye'den 5 yer!

21 yaşında 'genç girişimci kredisi' aldı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

21 yaşında 'genç girişimci kredisi' aldı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA