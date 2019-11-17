BİM 19 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesinde neler var? BİM 19 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Müşterilerine uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünler sunan BİM'e bu hafta yine birbirinden güzel ürünler gelecek. Salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. BİM'de bu hafta; Erkek Boxer 2'li 12,90 TL'den, Kadın Yüksek Bel Bato Slip 3'lü 9,95 TL'den, Kadın Slip 5'li 14,90 TL'den, Kadın - Erkek Konfor Çorap 5,95 TL'den, Genç Kız Kaplı Penye Sütyen 12,90 TL'den, Kadın - Erkek Havlu Taban Patik Çorap 2'li 5,95 TL'den ve Kız - Erkek Çocuk Slip 5'li 12,90 TL'den satışa sunulacak. BİM 19 Kasım aktüel ürünler kataloğu sizlerle..