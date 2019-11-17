BİM 19 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesinde neler var?
BİM 19 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Müşterilerine uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünler sunan BİM'e bu hafta yine birbirinden güzel ürünler gelecek. Salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. BİM'de bu hafta; Erkek Boxer 2'li 12,90 TL'den, Kadın Yüksek Bel Bato Slip 3'lü 9,95 TL'den, Kadın Slip 5'li 14,90 TL'den, Kadın - Erkek Konfor Çorap 5,95 TL'den, Genç Kız Kaplı Penye Sütyen 12,90 TL'den, Kadın - Erkek Havlu Taban Patik Çorap 2'li 5,95 TL'den ve Kız - Erkek Çocuk Slip 5'li 12,90 TL'den satışa sunulacak. BİM 19 Kasım aktüel ürünler kataloğu sizlerle..
BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. BİM 19 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Müşterilerine uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünler sunan BİM'e bu hafta yine birbirinden güzel ürünler gelecek. Salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. BİM'de bu hafta; Erkek Boxer 2'li 12,90 TL'den, Kadın Yüksek Bel Bato Slip 3'lü 9,95 TL'den, Kadın Slip 5'li 14,90 TL'den, Kadın - Erkek Konfor Çorap 5,95 TL'den, Genç Kız Kaplı Penye Sütyen 12,90 TL'den, Kadın - Erkek Havlu Taban Patik Çorap 2'li 5,95 TL'den ve Kız - Erkek Çocuk Slip 5'li 12,90 TL'den satışa çıkarılacak. BİM 19 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğuna haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?
BİM'de bu hafta; Erkek Boxer 2'li 12,90 TL'den, Kadın Yüksek Bel Bato Slip 3'lü 9,95 TL'den, Kadın Slip 5'li 14,90 TL'den, Kadın - Erkek Konfor Çorap 5,95 TL'den, Genç Kız Kaplı Penye Sütyen 12,90 TL'den, Kadın - Erkek Havlu Taban Patik Çorap 2'li 5,95 TL'den ve Kız - Erkek Çocuk Slip 5'li 12,90 TL'den satışa çıkarılacak.
BİM 19 KASIM SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI!
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