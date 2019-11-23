BİM 26 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM'e bu hafta neler gelecek?
BİM 26 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM'e bu hafta neler gelecek? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünler kataloğunda indirimli ürünler yer alıyor. BİM markette bu hafta; Bepanthol Vücut Losyonu 200 ml 47,90 TL'den, Yumoş Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 18,95 TL'den, enny&Willy Islak Cep Mendili 5x10'lu 3,95 TL'den, Kod Duş Jeli 500 ml 8,95 TL'den ve Kral Şakir Deodorant 150 ml 9,95 TL'den satışa sunulacak. BİM 26 Kasım aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım..
BİM'e bu hafta neler gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. BİM 26 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM markette yer alan aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. Salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. BİM markette bu hafta; Bepanthol Vücut Losyonu 200 ml 47,90 TL'den, Yumoş Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 18,95 TL'den, enny&Willy Islak Cep Mendili 5x10'lu 3,95 TL'den, Kod Duş Jeli 500 ml 8,95 TL'den ve Kral Şakir Deodorant 150 ml 9,95 TL'den satışa çıkarılacak.
BİM'E BU HAFTA NELER GELECEK?
BİM markette bu hafta; Bepanthol Vücut Losyonu 200 ml 47,90 TL'den, Yumoş Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 18,95 TL'den, enny&Willy Islak Cep Mendili 5x10'lu 3,95 TL'den, Kod Duş Jeli 500 ml 8,95 TL'den ve Kral Şakir Deodorant 150 ml 9,95 TL'den satışa sunulacak.
BİM 26 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!
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