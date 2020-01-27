BİM 28 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

27.01.2020 12:44 - Güncelleme: 27.01.2020 12:44

BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. BİM 28 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünler uygun fiyat avantajı ile cazip fırsatlar sunuyor. BİM'de bu hafta; Berk Demlik Poşet Çay 100'lü 10,95 TL'den, Destan Hardal 110 gr 4,95 TL'den, Destan Zerdaçal 115 gr 4,95 TL'den, Destan Köfte Baharı 110 gr 4,95 TL'den ve Destan Sumak 100 gr 4,95 TL'den satışa sunulacak. BİM 28 Ocak aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım..

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

BİM'de bu hafta; Efsane Osmancık Pirinç 5000 gr 32,95 TL'den, Saban Ekonomik Kuru Fasulye 2500 gr 22,95 TL'den, Saban Kırmızı Mercimek 2500 gr 12,50 TL'den, Saban Pilavlık Bulgur 2500 gr 9,25 TL'den ve Saban Nohut 2500 gr 15,50 TL'den satışa sunulacak.

BİM 28 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!