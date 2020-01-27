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Yaşam

BİM 28 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

BİM 28 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünler uygun fiyat avantajı ile cazip fırsatlar sunuyor. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. BİM'de bu hafta; Efsane Osmancık Pirinç 5000 gr 32,95 TL'den, Saban Ekonomik Kuru Fasulye 2500 gr 22,95 TL'den, Saban Kırmızı Mercimek 2500 gr 12,50 TL'den, Saban Pilavlık Bulgur 2500 gr 9,25 TL'den ve Saban Nohut 2500 gr 15,50 TL'den satılacak.

27.01.2020  12:44 - Güncelleme: 27.01.2020  12:44

BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. BİM 28 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünler uygun fiyat avantajı ile cazip fırsatlar sunuyor. BİM'de bu hafta; Berk Demlik Poşet Çay 100'lü 10,95 TL'den, Destan Hardal 110 gr 4,95 TL'den, Destan Zerdaçal 115 gr 4,95 TL'den, Destan Köfte Baharı 110 gr 4,95 TL'den ve Destan Sumak 100 gr 4,95 TL'den satışa sunulacak. BİM 28 Ocak aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım..

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

BİM'de bu hafta; Efsane Osmancık Pirinç 5000 gr 32,95 TL'den, Saban Ekonomik Kuru Fasulye 2500 gr 22,95 TL'den, Saban Kırmızı Mercimek 2500 gr 12,50 TL'den, Saban Pilavlık Bulgur 2500 gr 9,25 TL'den ve Saban Nohut 2500 gr 15,50 TL'den satışa sunulacak.

BİM 28 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 

İki yıldır çektiği şiddetli baş ağrısından 6 saatlik operasyonla kurtuldu

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