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BİM 3 Eylül aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

BİM 3 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusu da yanıt buldu. Her hafta müşterilerine uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünleri sunan BİM'in aktüel ürünleri müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. BİM 3 Eylül Salı aktüel ürünler kataloğunda; Yerli Pilavlık Pirinç Efsane 5000 g 26,95 TL'den, Kuru Fasulye Saban 1000 g 9,95 TL'den, Nohut Saban 1000 g 7,25 TL'den, Aşurelik Kuru Kayısı Simbat 400 g 6,50 TL' den ve Aşurelik Buğday Saban 1000 g 3,65 TL'den satışa sunulacak.

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BİM 3 Eylül aktüel ürünler kataloğu tüm müşteriler tarafından merak ediliyordu. BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı da yoğun bir şekilde araştırılıyordu. BİM 3 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında. Müşteriler tarafından yoğun ilgi gören BİM aktüel ürünleri hızlıca tükeniyor. BİM'e bu hafta; Yerli Pilavlık Pirinç Efsane 5000 g 26,95 TL'den, Kuru Fasulye Saban 1000 g 9,95 TL'den, Nohut Saban 1000 g 7,25 TL'den, Aşurelik Kuru Kayısı Simbat 400 g 6,50 TL' den ve Aşurelik Buğday Saban 1000 g 3,65 TL'den raflardaki yerini alacak. 
 
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?
BİM 3 Eylül Salı aktüel ürünler kataloğunda; Yerli Pilavlık Pirinç Efsane 5000 g 26,95 TL'den, Kuru Fasulye Saban 1000 g 9,95 TL'den, Nohut Saban 1000 g 7,25 TL'den, Aşurelik Kuru Kayısı Simbat 400 g 6,50 TL' den ve Aşurelik Buğday Saban 1000 g 3,65 TL'den satışa çıkarılacak. 
 
BİM 3 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! 

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