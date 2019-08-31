BİM 3 Eylül aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

BİM 3 Eylül aktüel ürünler kataloğu tüm müşteriler tarafından merak ediliyordu. BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı da yoğun bir şekilde araştırılıyordu. BİM 3 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında. Müşteriler tarafından yoğun ilgi gören BİM aktüel ürünleri hızlıca tükeniyor. BİM'e bu hafta; Yerli Pilavlık Pirinç Efsane 5000 g 26,95 TL'den, Kuru Fasulye Saban 1000 g 9,95 TL'den, Nohut Saban 1000 g 7,25 TL'den, Aşurelik Kuru Kayısı Simbat 400 g 6,50 TL' den ve Aşurelik Buğday Saban 1000 g 3,65 TL'den raflardaki yerini alacak.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

BİM 3 Eylül Salı aktüel ürünler kataloğunda; Yerli Pilavlık Pirinç Efsane 5000 g 26,95 TL'den, Kuru Fasulye Saban 1000 g 9,95 TL'den, Nohut Saban 1000 g 7,25 TL'den, Aşurelik Kuru Kayısı Simbat 400 g 6,50 TL' den ve Aşurelik Buğday Saban 1000 g 3,65 TL'den satışa çıkarılacak.

BİM 3 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!