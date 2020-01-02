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Yaşam

BİM 3 Ocak Cuma aktüel ürünler kataloğu yayında! 3 Ocak Cuma aktüel listesinde neler var?

BİM 3 Ocak Cuma aktüel ürünler kataloğu yayında. 3 Ocak Cuma aktüel listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından merak konusu oldu. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünler uygun fiyat avantajı ile cazip fırsatlar sunuyor. BİM'de bu hafta; Vestel Venüs Go Cep Telefonu 529,00 TL'den, Fakir Blender Set Rhapsody 159,00 TL'den ve Kumtel Fanlı Isıtıcı 59,90 TL'den satılacak. BİM 3 Ocak Cuma aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

02.01.2020  10:19 - Güncelleme: 02.01.2020  10:19
3 Ocak Cuma aktüel listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. BİM 3 Ocak Cuma aktüel ürünler kataloğu yayında. Hızlıca tükenen aktüel ürünler uygun fiyat avantajı ile cazip fırsatlar sunuyor. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. BİM'de bu hafta; Vestel Venüs Go Cep Telefonu 529,00 TL'den, Fakir Blender Set Rhapsody 159,00 TL'den ve Kumtel Fanlı Isıtıcı 59,90 TL'den satılacak. BİM 3 Ocak Cuma aktüel ürünler kataloğu sizlerle..


3 OCAK CUMA AKTÜEL LİSTESİNDE NELER VAR?
BİM'de bu hafta; Vestel Venüs Go Cep Telefonu 529,00 TL'den, Fakir Blender Set Rhapsody 159,00 TL'den ve Kumtel Fanlı Isıtıcı 59,90 TL'den satışa sunulacak. 


BİM 3 OCAK CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 



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