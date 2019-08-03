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BİM 6 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM 6 Ağustos aktüel ürünler listesinde neler var?

BİM 6 Ağustos aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşteleri tarafından merak ediliyor. BİM 6 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında. Herhafta tüketicisine uygun fiyat avantajı sağlayan BİM'deki aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. Salı ve cuma günleri raflardaki yerini alan aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. BİM 6 Ağustos aktüel ürünler listesinde bu hafta; Adidas 150 ml Erkek-Kadın Deodorant 12,95 TL, Adidas 100 ml Parfüm 12,95 TL, Naturellovie Makyaj Fırça Seti 24,95 TL'den satışa çıkarılıyor. BİM aktüel ürünler listesi sizlerle...

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BİM 6 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM 6 Ağustos aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı heyecanla araştırılıyor. BİM'de herhafta tüketici ile buluşan aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. Salı ve cuma günleri raflardaki yerini alan aktüel ürünler güncel olarak takip ediliyor. Müşterilerine uygun fiyat avantajı sağlayan BİM'de yepyeni ürünler tüketicilere sunuluyor. BİM'de bu hafta; Rebul 100 ml Erkek-Kadın Parfüm 19,95 TL'den,  Adidas 150 ml Erkek-Kadın Deodorant 12,95 TL'den, Adidas 100 ml Parfüm 12,95 TL'den,  Naturellovie Makyaj Fırça Seti 24,95 TL'den ve  Makyaj Ürünleri Çanta 8,95 TL'den satışa sunuluyor. BİM 6 Ağustos aktüel ürünler kataloğu sizlerle... 
 
BİM 6 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?
BİM'de bu hafta; Rebul 100 ml Erkek-Kadın Parfüm 19,95 TL'den,  Adidas 150 ml Erkek-Kadın Deodorant 12,95 TL'den, Adidas 100 ml Parfüm 12,95 TL'den,  Naturellovie Makyaj Fırça Seti 24,95 TL'den ve  Makyaj Ürünleri Çanta 8,95 TL'den satışa çıkarılıyor. 
 
BİM 6 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 
 

Polisten ibretlik ceza!

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