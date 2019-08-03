BİM 6 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM 6 Ağustos aktüel ürünler listesinde neler var? BİM 6 Ağustos aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşteleri tarafından merak ediliyor. BİM 6 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında. Herhafta tüketicisine uygun fiyat avantajı sağlayan BİM'deki aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. Salı ve cuma günleri raflardaki yerini alan aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. BİM 6 Ağustos aktüel ürünler listesinde bu hafta; Adidas 150 ml Erkek-Kadın Deodorant 12,95 TL, Adidas 100 ml Parfüm 12,95 TL, Naturellovie Makyaj Fırça Seti 24,95 TL'den satışa çıkarılıyor. BİM aktüel ürünler listesi sizlerle...