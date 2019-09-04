BİM 6 Eylül aktüel ürünleri neler? BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM 6 Eylül aktüel ürünleri neler? sorusunun yanıtı merak ediliyor. BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. Her hafta müşterilerine uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünleri sunan BİM'in aktüel ürünleri müşteriler tarafından hızlıca tüketiliyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta; HP Notebook 1,799,00 TL'den, HP Kulaküstü Kulaklık H2800 69,00 TL'den, HP Laptop Çanta 15,6 Essential 69,00 TL'den, HP Wi-Fi Yazıcı Deskjet 2620 All-In-One 179,00 TL'den satılacak.