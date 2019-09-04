BİM 6 Eylül aktüel ürünleri neler? BİM aktüel ürünler kataloğu yayında!
BİM 6 Eylül aktüel ürünleri neler? sorusunun yanıtı merak ediliyor. BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. Her hafta müşterilerine uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünleri sunan BİM'in aktüel ürünleri müşteriler tarafından hızlıca tüketiliyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta; HP Notebook 1,799,00 TL'den, HP Kulaküstü Kulaklık H2800 69,00 TL'den, HP Laptop Çanta 15,6 Essential 69,00 TL'den, HP Wi-Fi Yazıcı Deskjet 2620 All-In-One 179,00 TL'den satılacak.
BİM 6 Eylül aktüel ürünleri neler? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. Salı ve cuma günleri gelen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. tüketiliyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta; HP Notebook 1,799,00 TL'den, HP Kulaküstü Kulaklık H2800 69,00 TL'den, HP Laptop Çanta 15,6 Essential 69,00 TL'den, HP Wi-Fi Yazıcı Deskjet 2620 All-In-One 179,00 TL'den raflardaki yerini alacak. BİM 6 Eylül aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..
BİM 6 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?
BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta; HP Notebook 1,799,00 TL'den, HP Kulaküstü Kulaklık H2800 69,00 TL'den, HP Laptop Çanta 15,6 Essential 69,00 TL'den, HP Wi-Fi Yazıcı Deskjet 2620 All-In-One 179,00 TL'den, HP Kablosuz Mouse 49,90 TL'den, Kumtel Cam Ankastre Set 1,099,00 TL'den ve Mikrodalga Fırın 299,00 TL'den satışa sunuluyor.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!
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