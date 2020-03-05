05 Mart 2020 Perşembe 10:04 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 10:04

BİM 6 Mart aktüel ürünler kataloğu yayında. 6 Mart BİM aktüel listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Cazip fırsatları müşterilerinin beğenisine sunan BİM markette bu hafta yine çeşitli ürünler raflardaki yerini alacak. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. BİM'de Huawei Y5 2019 Cep Telefonu 899,00 TL'den, LG K11 Cep Telefonu 879,00 TL'den, 2. Nesil AirPods ve Şarj Kutusu 849,00 TL'den ve 32' HD Uydu Alıcılı Televizyon Dijitsu 749,00 TL'den raflardaki yerini alacak. BİM 6 Mart aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım..

6 MART BİM AKTÜEL LİSTESİNDE NELER VAR?

BİM'de Huawei Y5 2019 Cep Telefonu 899,00 TL'den, LG K11 Cep Telefonu 879,00 TL'den, 2. Nesil AirPods ve Şarj Kutusu 849,00 TL'den ve 32' HD Uydu Alıcılı Televizyon Dijitsu 749,00 TL'den satışa sunulacak.

BİM 6 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!