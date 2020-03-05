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Yaşam

BİM 6 Mart aktüel ürünler kataloğu yayında! 6 Mart BİM aktüel listesinde neler var?

6 Mart BİM aktüel listesinde neler var? merak ediliyordu. BİM 6 Mart aktüel ürünler kataloğu yayında. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Cazip fırsatları müşterilerinin beğenisine sunan BİM markette bu hafta yine çeşitli ürünler raflardaki yerini alacak. BİM'e bu hafta elektronik, ev eşyası ve anne bebek ürünleri gelecek. BİM'de Huawei Y5 2019 Cep Telefonu 899,00 TL'den, LG K11 Cep Telefonu 879,00 TL'den, 2. Nesil AirPods ve Şarj Kutusu 849,00 TL'den ve 32' HD Uydu Alıcılı Televizyon Dijitsu 749,00 TL'den satılacak. BİM 6 Mart aktüel ürünler kataloğuna haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

05 Mart 2020 Perşembe  10:04 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 10:04

BİM 6 Mart aktüel ürünler kataloğu yayında. 6 Mart BİM aktüel listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Cazip fırsatları müşterilerinin beğenisine sunan BİM markette bu hafta yine çeşitli ürünler raflardaki yerini alacak. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. BİM'de Huawei Y5 2019 Cep Telefonu 899,00 TL'den, LG K11 Cep Telefonu 879,00 TL'den, 2. Nesil AirPods ve Şarj Kutusu 849,00 TL'den ve 32' HD Uydu Alıcılı Televizyon Dijitsu 749,00 TL'den raflardaki yerini alacak. BİM 6 Mart aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım..

6 MART BİM AKTÜEL LİSTESİNDE NELER VAR?

BİM'de Huawei Y5 2019 Cep Telefonu 899,00 TL'den, LG K11 Cep Telefonu 879,00 TL'den, 2. Nesil AirPods ve Şarj Kutusu 849,00 TL'den ve 32' HD Uydu Alıcılı Televizyon Dijitsu 749,00 TL'den satışa sunulacak.

BİM 6 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 

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