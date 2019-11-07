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BİM 8 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. BİM 8 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu olarak karşımıza çıkıyor. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünleri sunan BİM'in aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. 8 Kasım 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Fakir Atria Toz Torbasız Elektrik Süpürgesi 479 TL'den, Fakir Blender Robot Set 199 TL'den, Chef's Tek Fiyat Teflon Ürünler 13,50 TL'den, Hisar Optima Çelik Çaydanlık 99 TL'den satışa sunulacak.

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BİM 8 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler kataloğunda birbirinden güzel ürünler müşterilere sunuluyor. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünleri sunan BİM'in aktüel ürünler kataloğu hızlıca tüketiliyor. 8 Kasım 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Fakir Atria Toz Torbasız Elektrik Süpürgesi 479 TL'den, Fakir Blender Robot Set 199 TL'den, Chef's Tek Fiyat Teflon Ürünler 13,50 TL'den, Hisar Optima Çelik Çaydanlık 99 TL'den, Kumtel Mini Isıtıcı 49,90 TL'den ve Bonera Kulplu Balık Tepsisi 44,90 TL'den satılacak. 
 
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR? 
8 Kasım 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Fakir Atria Toz Torbasız Elektrik Süpürgesi 479 TL'den, Fakir Blender Robot Set 199 TL'den, Chef's Tek Fiyat Teflon Ürünler 13,50 TL'den, Hisar Optima Çelik Çaydanlık 99 TL'den, Kumtel Mini Isıtıcı 49,90 TL'den ve Bonera Kulplu Balık Tepsisi 44,90 TL'den satılacak. 
 
BİM 8 KASIM 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! 
 

 
 

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