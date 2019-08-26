BİM aktüel 27 Ağustos 2019 kataloğu yayında. BİM aktüel ürünler listesinde neler var? merak ediliyor. Herhafta birbirinden güzel ürünleri uygun fiyat avantajı ile getiren BİM marketin aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. Salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. Yarın yine birbirinden kaliteli ve ucuz ürünler raflardaki yerini alacak. BİM'e 27 Ağustos Saalı günü Duracell Taşınabilir Şarj Aleti 6700 mAh 99,00 TL'den, Duracell 2’li Düğme Pil 2032 9,95 TL'den, Duracell 2’ li D Pil 14,95 TL'den, Toparlayıcı Korse Kadın 17,95 TL'den, 2’li Atlet Erkek Çocuk 9,95 TL'den ve Dijital Baskılı Boxer Erkek 8,95 TL'den raflardaki yerini alacak.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

BİM'e 27 Ağustos Salı günü Duracell Taşınabilir Şarj Aleti 6700 mAh 99,00 TL'den, Duracell 2’li Düğme Pil 2032 9,95 TL'den, Duracell 2’ li D Pil 14,95 TL'den, Toparlayıcı Korse Kadın 17,95 TL'den, 2’li Atlet Erkek Çocuk 9,95 TL'den ve Dijital Baskılı Boxer Erkek 8,95 TL'den satılacak.

BİM AKTÜEL 27 AĞUSTOS 2019 KATALOĞU YAYINDA!