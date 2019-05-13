BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 14 Mayıs Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Vatandaşlar, “14 Mayıs Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?” sorusuna yanıt arıyor. 14 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mutfak dolabınız için pek çok fırsat bulunuyor. BİM marketlerde 14 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda oldukça çeşitli ve cazip fiyatlı ürünler müşterilerini bekliyor. BİM müşterileri merakla beklediği salı günü indirimlerinde hangi ürünlerin bulunacağını araştırıyor. BİM marketlerde neler bulabileceğinizi haberlimizde sizin için hazırladık. Peki, bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu ile hangi ürünler indirimli satılacak? İşte 14 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu ile hangi ürünler indirimli satılacak? 14 Mayıs Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sorularına vatandaşlar yanıt arıyor. 14 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mutfak dolabınız için pek çok fırsat bulunuyor. BİM marketlerde 14 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda oldukça çeşitli ve cazip fiyatlı ürünler müşterilerini bekliyor. Bu haftaki BİM aktüel ürünler listesine baktığımızda, fındık yapı çotanak 5 lt 65 LT, Çemeni Sıyrılmış Pastırma Amasya Et 2x100 gr. 18,90, Klasik İnek Peyniri Peysan 500 gr. 15,90, Yağlı Sele Siyah Zeytin Marmara Birlik 800 gr. 22,90, Tuzlu Tereyağı Kebir 1000 gr. 38,90 TL’den sizleri bekliyor. İşte 14 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
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