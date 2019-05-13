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BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 14 Mayıs Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Vatandaşlar, “14 Mayıs Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?” sorusuna yanıt arıyor. 14 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mutfak dolabınız için pek çok fırsat bulunuyor. BİM marketlerde 14 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda oldukça çeşitli ve cazip fiyatlı ürünler müşterilerini bekliyor. BİM müşterileri merakla beklediği salı günü indirimlerinde hangi ürünlerin bulunacağını araştırıyor. BİM marketlerde neler bulabileceğinizi haberlimizde sizin için hazırladık. Peki, bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu ile hangi ürünler indirimli satılacak? İşte 14 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

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Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu ile hangi ürünler indirimli satılacak? 14 Mayıs Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sorularına vatandaşlar yanıt arıyor. 14 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mutfak dolabınız için pek çok fırsat bulunuyor. BİM marketlerde 14 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda oldukça çeşitli ve cazip fiyatlı ürünler müşterilerini bekliyor. Bu haftaki BİM aktüel ürünler listesine baktığımızda, fındık yapı çotanak 5 lt 65 LT, Çemeni Sıyrılmış Pastırma Amasya Et 2x100 gr. 18,90, Klasik İnek Peyniri Peysan 500 gr. 15,90, Yağlı Sele Siyah Zeytin Marmara Birlik 800 gr. 22,90, Tuzlu Tereyağı Kebir 1000 gr. 38,90 TL’den sizleri bekliyor. İşte 14 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

BİM 14 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

 

BİM HAKKINDA
 
Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.
 
Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.
 
BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2018 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 598 (+20 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2018 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.672 (FİLE ile 6.736) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.
 
Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2018 yılında 60 yeni mağaza açarak 442 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2018 yılında Mısır’da 35 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 300 mağazaya ulaşmıştır.
 
BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

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