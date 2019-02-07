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Bin 700 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi eser niteliğindeki kitabı 500 bin euro karşılığında satmaya çalıştığı belirlenen 7 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bin 700 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi eser niteliğindeki kitabı 500 bin euro karşılığında satmaya çalıştığı belirlenen 7 şüpheli jandarmanın çalışması sonucu yakalandı

  • DHA
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bin 700 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi kitap ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin kitabı 500 bin euro'ya satmak için pazarlık yaptığı öğrenildi. 
 
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda; Osman Ç. ve A.O.K.'nın, Çanakkale'den temin ettikleri 1700 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi eser niteliğindeki kitabı satmak amacıyla Manavgat'a geleceği bilgisine ulaştı.
 
Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, Dikmen Mahallesi'nde bugün saat 10.30 sıralarında 17 UC 627 plakalı aracı durdurdu. Araçtaki O.Ç. ve A.O.K.'nın yanı sıra K.A., M.C.K., A.Ş., M.A. ve M.M.Ş.'yi gözaltına alan jandarma yapılan aramada, tarihi eser niteliğindeki kitabı da ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüphe hakkında işlem başlatıldı.
 
 
1700 yıllık olduğu değerlendirilen deri üzerine işlenmiş yazı ve figürlerin bulunduğu kitabın içeriği, dili ve tarihinin uzman incelemesi sonucunda belirleneceği kaydedildi.
 
Diğer yandan şüphelilerin kitabı Manavgat'ta bir alıcıya 500 bin euro karşılığında satmak için anlaştığı da belirlendi.
 

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