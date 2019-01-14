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Bingöl ve Şırnak'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 50 köye ulaşım sağlanamıyor.

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Bingöl'de İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların ulaşıma açılması için 11 ekip çalışma yürütüyor.

Şehir merkezinde de etkili olan kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Bingöl Belediyesi ekiplerince kent merkezindeki cadde ve sokaklarda biriken karlar temizleniyor.

Şırnak

Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan Şırnak merkeze bağlı 2, Uludere ilçesine bağlı 3 ve Beytüşşebap ilçesine bağlı 6 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde de cadde ve sokaklarda biriken karların belediye ekiplerince temizlenmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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