Bingöl'de kar yağışı sonucu merkez ve 6 ilçede okullar yarın tatil edildi

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Karlıova, Yedisu, Yayladere, Kiğı, Genç ve Adaklı ilçelerinde yarın tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli çalışanların da bugün ve yarın idari izinli sayılacakları kaydedildi.

281 köy yolu ulaşıma kapandı

Öte yandan, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 281 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için 18 greyder, 6 dozer, 19 kepçe, 3 kar küreme ve 11 ekiple çalışmalar sürüyor.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verilecek.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi ve ilçelerde yaşanan aşırı soğuk ve buzlanma ile kar yağışı beklenmesi sonucu herhangi bir olumsuzluğa ve mağduriyete meydan vermemek amacıyla yarın, tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ile kurumların tamamında eğitim öğretime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.