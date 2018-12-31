Bingöl’de kar nedeniyle merkez ve 7 ilçede okullar bugün tatil edildi

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Karlıova, Yedisu, Yayladere, Kiğı, Genç, Solhan ve Adaklı ilçelerinde bugün tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli çalışanların da yarın idari izinli sayılacakları kaydedildi.