Bingöl'de okullar yarın tatil

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının kent genelinde etkisini sürdürdüğü belirtildi. Merkez ve tüm ilçelerdeki tüm okullarda çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiği kaydedilen açıklamada, kamu çalışanı engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.