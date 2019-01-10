Binlerce Afrikalı ışığa kavuştu

2007’de “Siz Görürseniz Onlar da Görecek” sloganıyla Afrika’da başlatılan “Katarakt Ameliyatları Projesi” kapsamında 2017’de 100 bin hedefine ulaşıldı. Ameliyatlar sayesinde Asya ülkeleri ağırlıklı olarak Bangladeş, Pakistan, Hindistan, Nijer, Etiyopya ve Mali’de binlerce kişi yeniden ışığa kavuştu. İHH İnsani Yardım Vakfı, 2019 yılında da bağış gelmesi durumunda Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Mali, Sudan, Uganda ve Etiyopya’da 15 bin ameliyat gerçekleştirmeyi hedefliyor.