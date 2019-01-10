Binlerce Afrikalı ışığa kavuştu
İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin desteğiyle 2018’de 11 bin 238 katarakt ameliyatı gerçekleştirdi.
2007’de “Siz Görürseniz Onlar da Görecek” sloganıyla Afrika’da başlatılan “Katarakt Ameliyatları Projesi” kapsamında 2017’de 100 bin hedefine ulaşıldı. Ameliyatlar sayesinde Asya ülkeleri ağırlıklı olarak Bangladeş, Pakistan, Hindistan, Nijer, Etiyopya ve Mali’de binlerce kişi yeniden ışığa kavuştu. İHH İnsani Yardım Vakfı, 2019 yılında da bağış gelmesi durumunda Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Mali, Sudan, Uganda ve Etiyopya’da 15 bin ameliyat gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.