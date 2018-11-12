Bir incidir benim memleketim 

Gezginler Kulübü Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, gençlerin yurt dışına çıktıkça kültürünün arttığını belirterek, “Yurt dışına her giden genç, Türkiye için kazançtır çünkü oralarda Türkiye’yi tanıtıyorlar ama Türkiye’yi görmeden de yurt dışına çıkmanın pek bir anlamı yoktur. Gençlerimizin önce kendi ülkelerini tanımalarını tavsiye ederim” dedi.

ÇOK GEZEN Mİ ÇOK OKUYAN MI BİLİR?

“Çok gezen mi, çok okuyan mı bilir?” sorusuna net bir cevap verdiğini vurgulayan Kural, “Kesinlikle bana göre çok gezen bilir çünkü gezdiğiniz şeyi asla unutmuyorsunuz. Okuduğunuz şeyleri karıştırsanız bile gördüğünüz şeyi asla unutmazsınız. Çok da kitap okurum ama okumayı gezmekle pekiştirmek lazım” şeklinde konuştu.

TANIŞMAK BARIŞ GETİRİR

Gezdikçe insanın bilgi derinliğinin arttığını vurgulayan Kural, “Çevremdeki gençlere her zaman yola çıkmalarını öğretiyorum. Diyorum ki, ‘Yola çıkan bir insan lisanını ilerletir, insanlarla daha iyi diyalog kurar ve barıştan yana olur.’ Ben, insanların birbirlerini tanıdıkça savaşların biteceğine inanıyorum. Dostluklar, köprüler kurarak başlar ama yola çıkarak ilerletilir” dedi.

Gezgin olmak için çok paraya ihtiyaç olmadığını da vurgulayan Kural, Türkiye’de ve dünyanın her yerinde ucuz oteller ve kiralık evler bulunabileceğini ifade etti.

İSTANBUL-TEBRİZ ARASI 150 TL

Kural, ‘’Gezmek demek, rehber kitaplarında yazılı bir yerde, her yeri görmek değil kültürü yaşamak demektir. Mesela İran çok ucuz bir ülke, gidip görün. Suriye eskiden harikaydı, müthiş bir ülkeydi ama bu artık mümkün değil. Henüz gitmeyenlere ise vize de gerekmeyen İran’a 150 lira verip, İstanbul’dan Tebriz’e otobüsle gitmelerini tavsiye ederim” diye konuştu.

O BİR DÜNYA GEZGİNİ