Bir incidir benim memleketim
Türkiye Gezginler Kulübü Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural: Gençler arasında yurt dışı hevesi var. Tamam gitsinler, görsünler ama önce kendi memleketlerini tanısınlar. Türkiye, dünyanın incisidir.
Gezginler Kulübü Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, gençlerin yurt dışına çıktıkça kültürünün arttığını belirterek, “Yurt dışına her giden genç, Türkiye için kazançtır çünkü oralarda Türkiye’yi tanıtıyorlar ama Türkiye’yi görmeden de yurt dışına çıkmanın pek bir anlamı yoktur. Gençlerimizin önce kendi ülkelerini tanımalarını tavsiye ederim” dedi.
ÇOK GEZEN Mİ ÇOK OKUYAN MI BİLİR?
“Çok gezen mi, çok okuyan mı bilir?” sorusuna net bir cevap verdiğini vurgulayan Kural, “Kesinlikle bana göre çok gezen bilir çünkü gezdiğiniz şeyi asla unutmuyorsunuz. Okuduğunuz şeyleri karıştırsanız bile gördüğünüz şeyi asla unutmazsınız. Çok da kitap okurum ama okumayı gezmekle pekiştirmek lazım” şeklinde konuştu.
TANIŞMAK BARIŞ GETİRİR
Gezdikçe insanın bilgi derinliğinin arttığını vurgulayan Kural, “Çevremdeki gençlere her zaman yola çıkmalarını öğretiyorum. Diyorum ki, ‘Yola çıkan bir insan lisanını ilerletir, insanlarla daha iyi diyalog kurar ve barıştan yana olur.’ Ben, insanların birbirlerini tanıdıkça savaşların biteceğine inanıyorum. Dostluklar, köprüler kurarak başlar ama yola çıkarak ilerletilir” dedi.
Gezgin olmak için çok paraya ihtiyaç olmadığını da vurgulayan Kural, Türkiye’de ve dünyanın her yerinde ucuz oteller ve kiralık evler bulunabileceğini ifade etti.
İSTANBUL-TEBRİZ ARASI 150 TL
Kural, ‘’Gezmek demek, rehber kitaplarında yazılı bir yerde, her yeri görmek değil kültürü yaşamak demektir. Mesela İran çok ucuz bir ülke, gidip görün. Suriye eskiden harikaydı, müthiş bir ülkeydi ama bu artık mümkün değil. Henüz gitmeyenlere ise vize de gerekmeyen İran’a 150 lira verip, İstanbul’dan Tebriz’e otobüsle gitmelerini tavsiye ederim” diye konuştu.
O BİR DÜNYA GEZGİNİ
Orhan Kural, 68 yaşında olmasına rağmen, Birleşmiş Milletler’e (BM) kayıtlı 193 ülkeye gitti.Kural, dünya gezginleri arasında yer aldığı için mutlu olduğunu söyledi.
HIZLA BETONLAŞARAK YANLIŞ YAPTIK
Türkiye’nin turizm açısından çok büyük avantajlara sahip olduğuna işaret eden Prof. Dr. Orhan Kural, “Türkiye geçiş coğrafyasında ve çok önemli bir geçmişi var. Gidiyorsunuz Norveç’e sizi yanmış, boş bir kiliseye götürüyorlar 10 avro alıyorlar içinde bir şey yok ama Türkiye’nin her köşesi ayrı bir hazinedir. Türkiye, dünyanın incisidir fakat biz hızla betonlaştırarak çok yanlış yaptık” diyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.